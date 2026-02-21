ГУР выявило новые объекты: именно они помогают Ирану и России
- ГУР выявило 31 судно, незаконно перевозящих иранскую и российскую нефть, а также сжиженный газ.
- Судна обслуживают ключевых игроков нефтяного рынка России, таких как "Роснефть" и "Сургутнефтегаз".
ГУР обнародовало информацию относительно судов, которые помогают России и Ирану. Обнаружен еще 31 объект. Именно эти танкеры незаконно перевозят иранскую и российскую нефть
Что известно о судах, которые обнаружило ГУР?
Эти суда являются частью теневого флота, сообщает ГУР.
Интересно! Эти суда перевозят не только нефть, но и – сжиженный газ.
Экспорт энергоносителей остается основным источником наполнения бюджета России – именно эти доходы обеспечивают финансирование войны против Украины и поддерживают военно-промышленный комплекс государства-агрессора,
– указывает ГУР.
Как показывают данные портала War&Sanctions, новообнаруженные суда обслуживают ключевых игроков нефтяного рынка России. В частности, говорится о:
- том, что нефтяные танкеры осуществляют перевозки сырой нефти и нефтепродуктов для компаний "Роснефть" и "Сургутнефтегаз";
- кроме этого, газовозы перевозят российский сжиженный природный газ с подсанкционного завода "Газпром СПГ Портовая"
- также происходит экспорт с "Ямал СПГ".
Важно! Указанные предприятия, как отмечает ГУР, не находятся под полными санкционными ограничениями.
Призываем государства-партнеры усилить санкционное давление на энергетический сектор России. Скоординированные и системные ограничения способны лишить Россию финансовой базы для ведения войны и ускорить наступление реального мира,
– отмечает ГУР.
Что важно знать о теневом флоте России сейчас?
В течение января 2026 года было зафиксировано 138 судов, которые были частью теневого флота. Часть этих танкеров уже под санкциями.
Проблема теневого флота не только в том, что таким образом Россия зарабатывает. Эти суда устаревшие и не имеют достаточного технического обслуживания. К тому же у таких танкеров часто проблемы с регистрацией и страхованием.