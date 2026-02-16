Что известно о транспортировке российской нефти в январе?
Преимущественно операции Ship-to-Ship в январе происходили в акваториях Японского (Находка) и Южно-Китайского (Гонконг) морей, сообщает СВРУ.
Также зафиксировано их проведение недалеко от берегов Малайзии. В дальнейшем эта российская нефть преимущественно направлялась в Китай, сообщает Reuters.
Всего с 1 по 31 января 2026 года из России вывезли 14,320 миллиона баррелей нефти. Это на 1,417 миллиона тонн меньше чем в декабре.
Российская нефть перевозилась так:
- 51 рейс танкеры теневого флота совершили в Китай. Всего туда было доставлено – 4,990 миллиона тонн сырья. Это на примерно 0,398 миллиона тонн больше чем в декабре.
- А вот в Индию поставки сократились. Туда было осуществлено всего 29 рейсов. Общий объем составил – 3,222 миллиона тонн.
- В Турцию состоялось 8 рейсов. Туда в целом перевезли – 0,904 миллиона тонн.
Интересно! Также, благодаря теневому флоту, поступала российская нефть в Сирию и Грузию.
За первый месяц 2026 года танкеры теневого флота совершили 45 рейсов в неустановленные страны и перекачали 4,813 миллиона тонн российской нефти, что на 0,256 миллиона тонн больше по сравнению с декабрем 2025 года,
– указала украинская разведка.
Что важно знать о теневом флоте сейчас?
В январе 2026 года было в целом зафиксировано 138 танкеров в теневом флоте. В то же время известно, что количество активных судов сократилось на 9. А 96 танкеров теневого флота уже находятся под санкциями.
Интересно, что наибольшее количество рейсов и объемов экспортируемой нефти и нефтепродуктов пришлась именно на российские порты в Балтийском море. Также значительное количество операций состоялось у берегов Дальнего Востока.
Нужно понимать, что суда теневого флота создают значительную проблему. Ведь в основном это старые танкеры, которые не имеют правильной регистрации и надлежащего технического обслуживания.