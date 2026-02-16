Что известно о транспортировке российской нефти в январе?

Преимущественно операции Ship-to-Ship в январе происходили в акваториях Японского (Находка) и Южно-Китайского (Гонконг) морей, сообщает СВРУ.

Также зафиксировано их проведение недалеко от берегов Малайзии. В дальнейшем эта российская нефть преимущественно направлялась в Китай, сообщает Reuters.

Всего с 1 по 31 января 2026 года из России вывезли 14,320 миллиона баррелей нефти. Это на 1,417 миллиона тонн меньше чем в декабре.

Российская нефть перевозилась так:

51 рейс танкеры теневого флота совершили в Китай. Всего туда было доставлено – 4,990 миллиона тонн сырья. Это на примерно 0,398 миллиона тонн больше чем в декабре.

А вот в Индию поставки сократились. Туда было осуществлено всего 29 рейсов. Общий объем составил – 3,222 миллиона тонн.

В Турцию состоялось 8 рейсов. Туда в целом перевезли – 0,904 миллиона тонн.

Интересно! Также, благодаря теневому флоту, поступала российская нефть в Сирию и Грузию.

За первый месяц 2026 года танкеры теневого флота совершили 45 рейсов в неустановленные страны и перекачали 4,813 миллиона тонн российской нефти, что на 0,256 миллиона тонн больше по сравнению с декабрем 2025 года,

– указала украинская разведка.

