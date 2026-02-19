Что известно об импорте российской нефти Индией сейчас?
Поставки нефти в Индию с Ближнего Востока, наоборот, растут, сообщает Reuters.
Индия импортировала около 1,1 миллиона баррелей российской сырой нефти в день в прошлом месяце, что является самым низким показателем с ноября 2022 года, при этом доля Москвы в общем импорте нефти снизилась до 21,2%, что является наименьшей долей с октября 2022 года,
– указывает издание.
Для понимания, импорт нефти из России сократился так:
- в январе он уменьшился на 23,5%, если сравнивать с показателями декабря 2025 года;
- и уменьшился на треть, если сравнивать с январем 2025 года.
Как сообщает Reuters, чтобы компенсировать снижение объемов закупок российской нефти, индийские НПЗ используют сырье из Ближнего Востока и Южной Америки:
- если опираться на январские данные, доля нефти с Ближнего Востока составляет – 55% от общего импорта Индии;
- а доля латиноамериканских марок увеличилась до годового максимума и достигла 10%.
Данные с начала февраля уже показывают, что Саудовская Аравия вернула себе позицию ведущего поставщика Индии, а импорт достиг нового исторического максимума,
– показывают данные издания.
Что важно знать об импорте нефти Индией из России?
Индия считается третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире. В 2022 году эта страна увеличила закупки российского сырья. Это произошло на фоне того, что Россия искала новые рынки сбыта.
В 2026 году Индия начала активно сокращать закупки российской нефти. Такая ситуация стала следствием давления США. Фактически, сейчас Индию для России заменяет Китай.
Напомним, Индия и США готовятся заключить торговое соглашение. В рамках этого, индийские покупатели отказываются от российской нефти. А вот США взамен уже снизили тарифы.