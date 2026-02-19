Почему Словакия выпускает экстренную нефть?
Фицо обвинил Украину в том, что она задерживает поставки российской нефти через ключевой путь – нефтепровод "Дружба", сообщает Bloomberg.
Справка: Slovnaft – единственный НПЗ Словакии. Он принадлежит группе MOL.
Президент Зеленский играет в игры с нашей поддержкой, когда речь идет о европейских перспективах Украины.
Венгрия поддерживает обвинения Словакии. В частности, венгерское правительство объявило о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал, что поставки возобновятся. Однако это произойдет, когда заработает "Дружба", сообщает Bloomberg.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий напомнил, что исключения для Братиславы и Будапешта, по закупке российской нефти, были сделаны для адаптации. То есть, постепенного отказа от сырья из России.
Альтернативные поставки ресурсов в эти страны существуют, но, к сожалению, мы не видим никаких попыток избавиться от российской нефти.
Что известно об остановке "Дружбы"?
Нефтепровод "Дружба" был поврежден в результате российской атаки. Это произошло 27 января.
Фицо сказал, что этот нефтепровод уже был отремонтирован. По мнению премьер-министра Словакии, остановка поставок является в первую очередь политическим решением.
Украинское правительство также прокомментировало эту ситуацию. Заявления Фицо были опровергнуты. Ведь работа "Дружбы" не восстанавливается из-за масштабных убытков. Решить это быстро – невозможно.