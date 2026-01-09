В России обвалилась добыча нефти: новый удар для Кремля
- В декабре 2025 года в России добыча сырой нефти снизилась до 9,326 миллиона баррелей в день.
- На уровень добычи повлияли санкции США.
В декабре 2025 года Россия столкнулась со значительными проблемами. Произошло масштабное падение добычи сырой нефти. Это абсолютный "рекорд" за последние 18 месяцев.
Что известно о добыче нефти в России?
На уровень добычи в России повлияли не только санкции, а и – удары Украины по российским НПЗ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Может упасть и до 40: что на самом деле будет со стоимостью нефти после захвата Мадуро
Данные издания показывают, что:
- в декабре Россия добывала 9,326 миллиона баррелей сырой нефти в день, это на примерно 100 тысяч баррелей меньше, чем в ноябре;
- в то же время декабрьский уровень добычи на 250 тысяч баррелей меньше, чем позволяет России добывать ОПЕК+.
Российские грузы накапливаются в море на фоне признаков нежелания некоторых покупателей их покупать после масштабных санкций США, направленных против двух крупнейших производителей страны,
– указывает издание.
Как показывает статистика, на конец декабря, 185 миллионов баррелей сырой нефти застряли в море. Они хранятся на танкерах именно из-за санкций.
Сейчас ключевые покупатели российской нефти:
- ищут пути обхода американских санкций;
- или же ищут альтернативные источники поставок.
Декабрьский спад также был самым глубоким с июня 2024 года – периода, когда Россия и так должна была сокращать добычу согласно соглашению с ОПЕК+,
– говорится в сообщении.
Напомним, недавно состоялось новое заседание добычи ОПЕК+. Организация приняла решение не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года, сообщает Blooming.
Что ограничивает добычу и реализацию российской нефти сейчас?
Еще осенью 2025 года США ввели санкции против двух российских нефтяных гигантов. Речь идет о компаниях "Лукойл" и "Роснефть". Из-за этих ограничений, большое количество российской нефти застряло "на воде". Ведь многие клиенты России начали отказываться от такой продукции, чтобы избежать вторичных санкций.
Стоит отметить и атаки Украины на российские нефтяные месторождения на Каспии в конце 2025 года. К тому же украинские силы ударили по теневому флоту.