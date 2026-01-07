Какова реальная ситуация с нефтью в Венесуэле сейчас?

В разговоре с 24 Каналом экономист Иван Ус указал, что нефтедобывающая отрасль Венесуэлы пришла в упадок именно из-за неэффективного руководства.

Упадок этой сферы начался еще во время правления Чаваса. Обострилась ситуация при Мадуро. Все может измениться, если Венесуэла выберет сторону демократии.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Сейчас пока только первая стадия для восстановления отрасли, где сделан шаг со стороны США. Впрочем в дальнейшем многое будет зависеть от вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая сейчас является временным президентом страны.

Ус говорит, что, если США будут видеть изменения, внедренные политическим руководством Венесуэлы, например, состоится возвращение американских нефтесервисных компаний в страну, цена на нефть может упасть. В частности, эталонная марка Brent, находящаяся сейчас на уровне 60 долларов, резко опустится.

Сделаю довольно осторожный прогноз, где до конца года цена даже может опуститься до 40 долларов за баррель,

– говорит Ус.

За сколько времени может восстановиться нефтяная отрасль Венесуэлы?

Ус считает, что восстановление нефтедобывающей отрасли Венесуэлы не произойдет быстро. Вероятно, это произойдет как минимум в середине 2027 года. К тому же эти изменения потребуют немалых инвестиций.

Экономист также считает необходимым рассмотреть вариант, где Венесуэла будет бороться с США, тогда события будут разворачиваться так:

цена нефти будет продолжать находиться на уровне 60 долларов;

также стоимость нефти может вырасти.

Что важно знать о ситуации в Венесуэле?