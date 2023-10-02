С начала октября 2023 года банки в России должны передавать финансовую информацию о переводах внутри страны через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), собственные банковские системы или с помощью русских компаний. То есть кредиторы теперь могут использовать только национальную финансовую инфраструктуру. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Российским банкам запретили SWIFT

Это требование российского центрального банка. Таким образом, регулятор стремится обеспечить передачу и хранение финансовой информации исключительно на территории России. Следует также учитывать, что новое решение российского центробанка не касается трансграничных переводов и случаев передачи информации в рамках платежной системы с целью рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

К теме! Российские банки начали отключать от международной платежной системы SWIFT сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, это касается крупнейших банков агрессора: "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк".

Добавим, что в России была создана Система передачи финансовых сообщений еще в 2014 году. Это был ответ официальной Москвы на первые санкционные ограничения, которые ввели почти 10 лет назад. Некоторые из санкций касались и ряда банков агрессора. По сути это аналог международной системы SWIFT, активно используемой в мире.

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