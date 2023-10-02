С начала октября 2023 года банки в России должны передавать финансовую информацию о переводах внутри страны через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), собственные банковские системы или с помощью русских компаний. То есть кредиторы теперь могут использовать только национальную финансовую инфраструктуру. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Российским банкам запретили SWIFT
Это требование российского центрального банка. Таким образом, регулятор стремится обеспечить передачу и хранение финансовой информации исключительно на территории России. Следует также учитывать, что новое решение российского центробанка не касается трансграничных переводов и случаев передачи информации в рамках платежной системы с целью рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.
Добавим, что в России была создана Система передачи финансовых сообщений еще в 2014 году. Это был ответ официальной Москвы на первые санкционные ограничения, которые ввели почти 10 лет назад. Некоторые из санкций касались и ряда банков агрессора. По сути это аналог международной системы SWIFT, активно используемой в мире.
Добавим больше финансовых новостей, касающихся России:
- Согласно данным издания Financial Times, Россия продает большинство своей нефти без ценового потолка, который страны G7 установили на уровне 60 долларов за баррель. В Киевской школе экономики подсчитали, что в 2023 году Россия сможет получить ориентировочно на 15 миллиардов долларов больше.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация на глобальном уровне существенно изменилась. В частности, официальная Москва все больше вынуждена сотрудничать с Китаем. Один из примеров – это усиление контактов России с китайскими банками. Сообщают, что Россия получает от этих кредиторов ссуды на миллиарды долларов.
- Крупнейшая компания по добыче алмазов в России – "Алроса" – недавно заявила о приостановке продаж. Одна из главных причин – достаточно стремительное обесценивание бриллиантов на протяжении последних недель. В "Алросе" также выразили надежду, что другие компании поддержат эту идею.