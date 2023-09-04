Полномасштабное вторжение России в Украину серьезно изменило реалии для банковского сектора во многих странах. Также немаловажную роль играют международные санкции против официальной Москвы.

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Китайские банки выдают России кредиты на миллиарды долларов

После февраля 2022 года регуляторы из стран коллективного Запада существенно изменили свою работу на рынке агрессора, перейдя к более жестким мерам по отношению к России. В частности, речь идет о введении санкций и призывах к кредиторам прекратить сделки с Россией.

Однако этот пробел восполнили китайские кредиторы. Согласно данным СМИ, крупнейшие банки Китая выделяют России ссуды на миллиарды долларов. Специалисты Киевской школы экономики выяснили, что эти банковские учреждения с февраля - марта 2022 увеличили свое взаимодействие с банковским сектором России в 4 раза. В этот перечень входят следующие банки:

Bank of China Ltd.;

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.;

China Construction Bank Corp.;

Agricultural Bank of China Ltd.

К теме! Сейчас одним из крупнейших европейских банков, до сих пор работающих на российском рынке, – Raiffeisen Bank. В Чехии даже начали расследование по жалобе от местных правозащитников. Их главная претензия – вероятность поддержки терроризма. Более того, австрийский кредитор недавно заявил о готовности платить в бюджет государства-агрессорки дополнительный налог на сверхприбыль.

Их совокупное влияние на России в начале прошлого года оценивали в 2,2 миллиарда долларов. Однако по состоянию на конец марта 2023 года этот показатель вырос почти до 10 миллиардов долларов. Эти данные представил центробанк России.

Эти данные прокомментировал заместитель директора по развитию Киевской Школы экономики Андрей Оноприенко. По его словам, китайские кредиты банкам и другим организациям в России свидетельствуют о том, что санкции работают. По сути, эти средства становятся заменой долларов и евро на юане.