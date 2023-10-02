З початку жовтня 2023 року банки у Росії мають передавати фінансову інформацію про перекази у межах країни через Систему передачі фінансових повідомлень (СПФС), власні банківські системи або з допомогою російських компаній. Тобто кредитори відтепер можуть використовувати лише національну фінансову інфраструктуру. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Російським банкам заборонили SWIFT
Це вимога російського центрального банку. Таким чином, регулятор має на меті забезпечити передачу та зберігання фінансової інформації виключно на території Росії. Варто також враховувати, що нове рішення російського центробанку не стосується транскордонних переказів та випадків передачі інформації у рамках платіжної системи з метою розгляду заяв клієнтів щодо операцій з використанням електронних засобів платежу.
Додамо, що у Росії створили Систему передачі фінансових повідомлень ще у 2014 році. Це була відповідь офіційної Москви на перші санкційні обмеження, які запровадили майже 10 років тому. Деякі з санкцій стосувалися й низки банків агресора. По суті це аналог міжнародної системи SWIFT, яку активно використовують у світі.
Додамо більше фінансових новин, які стосуються Росії:
- Згідно з даними видання Financial Times, Росія продає більшість своєї нафти без цінової стелі, яку країни G7 встановили на рівні 60 доларів за барель. У Київській школі економіки підрахували, що у 2023 році Росія зможе отримати орієнтовно на 15 мільярдів доларів більше.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуація на глобальному рівні суттєво змінилася. Зокрема, офіційна Москва все більше вимушена співпрацювати з Китаєм. Один із прикладів – це посилення контактів Росії з китайськими банками. Повідомляють, що Росія отримує від цих кредиторів позики на мільярди доларів.
- Найбільша компанія з видобування алмазів у Росії – "Алроса" – нещодавно заявила про призупинення продажів. Одна з головних причин – досить стрімке знецінення діамантів протягом останніх тижнів. В "Алроса" також висловили сподівання, що інші компанії підтримають цю ідею.