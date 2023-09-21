"Алроса" – это крупнейшая компания по добыче алмазов в России, которая недавно сообщила своим клиентам о приостановке продажи драгоценных камней. Пока заявляют, что речь идет о двух месяцах. Напомним, что эта компания отвечает за поставка примерно треть мирового объема необработанных драгоценных камней.

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Россия хочет остановить падение цен на алмазы

Это попытка русской компании повлиять на динамику цен. Дело в том, что за последние несколько недель стоимость бриллиантов стремительно падает. Для "Алроса" это не слишком приятная новость. В российской компании ожидают, что решение об ограничении предложения будет иметь "стабилизационный эффект", который поможет стабилизировать рынок. Россияне также призвали партнеров в секторе занять ту же позицию.

Интересно, что мощный конкурент российской компании – De Beers из Южной Африки – продолжает продавать алмазы. Однако эта фирма предлагает своим клиентам возможность отказаться от бриллиантов, которые они уже согласились на приобретение.

Любопытно! На рынке нефти также довольно ощутимо росли цены за последние месяцы. Критически важную роль для сектора сыграло шение России и Саудовской Аравии о сокращении объемов добычи нефти До конца 2023 года эти страны суммарно будут добывать на 1,3 миллиона баррелей в день.

Что также следует знать о ценах на алмазы:

За последний год цены на драгоценные камни резко упали;

Одна из главных причин – высокий спрос на алмазы, выращиваемые в лабораториях.

Для русских алмазов также сохраняется возможность запрета со стороны государств G7. Это может еще больше повлиять на стоимость драгоценных камней русского происхождения. Более того, на прошлой неделе один из бельгийских чиновников предположил, что это решение могут принять в ближайшие несколько недель.