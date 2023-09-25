Согласно данным Financial Times, Россия продает большинство своей нефти без ценового потолка от стран G7. Напомним, что предельная граница, введенная в конце 2022 года, составляет 60 долларов за баррель.

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Россия все лучше обходит нефтяные санкции

Например, в августе примерно три четверти сырья от общего объема экспорта российской нефти, транспортируемой морским путем, проходили без страхования от западных компаний. Именно этот инструмент – один из главных рычагов для обеспечения соблюдения ценовых ограничений.

С весны 2023 года этот показатель вырос больше, чем на 50%. Это данные от аналитической компании Kpler и страховых компаний Следовательно, это свидетельствует о следующих результатах:

Россия все умело обходит нефтяные санкции;

Агрессор имеет возможность продавать свою нефть по ценам, которые ближе к текущим рыночным показателям.

К теме! Очень важную роль для рынка нефти играют решение о сокращении объемов добычи нефти. Для примера, Саудовская Аравия и Россия до конца 2023 года суммарно будут добывать меньше на 1,3 миллиона баррелей нефти ежедневно. Добавим, что на момент создания этого материала, стоимость самой известной российской марки нефти – Urals – торгуется на уровне 78,84 доллара за баррель, согласно данным OilPrice. В то время как эталоны бренды нефти – Brent и WTI – сейчас торгуются выше отметки в 90 долларов за баррель.

По подсчетам Киевской школы экономики, в 2023 году Россия, скорее всего, сможет получить на, по меньшей мере, 15 миллиардов долларов больше. Во-первых, это благодаря стойкому росту цен на черное золото с середины лета. Во-вторых, Россия смогла уменьшить скидки на собственную нефть.

В Financial Times подчеркивают, что такая динамика является двойным ударом по попыткам Запада по ограничению доходов России от продажи нефти. Напомним, что именно финансовые доходы от экспорта сырья составляют наибольшую часть государственного бюджета агрессора, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину.

С другой стороны, нефтяной сектор России все-таки сталкивается с рядом проблем, но казна агрессора будет получать большие доходы от экспорта нефти. Эту ситуацию также прокомментировал экономист из Лондонской школы экономики Бен Хильгеншток. По его словам, в дальнейшем будет очень сложно заниматься обеспечением соблюдения ценового потолка от G7 с учетом того, как Россия транспортирует нефть. Кроме того, эксперт выделил досадный факт, что "мы не сделали больше" для надлежащего выполнения этой санкции, когда было больше рычагов влияния.