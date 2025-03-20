Частка імпорту російської нафти для Індії

Відомо, що Індія імпортувала близько 3 мільйонів тонн нафти, це десь 74 тисячі барелів на добу, з квітня 2024 року по березень 2025 року. І якщо раніше частка російського імпорту складала 14% – 16% від загального обсягу, то за цей період російська нафта склала понад половину, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Натомість частка ОАЕ на індійському ринку впала до 20%. Це майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Навіть попри санкції Заходу, індійські нафтопереробники продовжують купувати російську нафту зі знижками. Відтак тонна російської нафти коштує на 14 – 15 доларів менше аніж близькосхідна, а це стимулює попит на неї.

Зауважте! Чимало аналітиків схильні вважати, що навіть якщо санкції США щодо Росії будуть послаблені, то азійські країни залишатимуться основними покупцями російської нафти.