США и Турция будут разрабатывать новые нефтяные месторождения

Компании из США планируют помогать Турции с поиском нефти и газа в стране. Согласно предварительным оценкам, запасы на востоке Турции превышают объемы 5-летнего потребления страны, пишет 24 Канал со ссылкой на TRT Haber.

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Турецкие и американские компании будут проводить исследования в бассейне Диярбакыр. Несколько компаний уже подписали соглашение о сотрудничестве. К проекту присоединились такие компании, которые создали совместное предприятие,

турецкая нефтяная корпорация TPAO;

американская компания по разведке и добыче нефти и природного газа Continental Resources;

международная энергетическая компания с главным офисом в штате Техас TransAtlantic Petroleum.

Интересно! Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай может обвалиться до минимума за более чем год. Ожидается, что спад придется на апрель 2025 года.

В регионе на востоке Турции есть значительные запасы нетрадиционной нефти и газа. Потенциал запасы сланцевого газа оценивают в 289 миллиардов кубометров, а нефти – 4,5 миллиарда баррелей. Турция также стремится уменьшить свою зависимость от энергоресурсов других стран. В частности, речь идет о российских ресурсах. Еще одна цель Анкары – это укрепление позиции Турции как регионального энергетического хаба.