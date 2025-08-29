Сколько заработали китайские заводы?

Чистая прибыль компании Jiangxi Copper, крупнейшего производителя рафинированной меди в стране, выросла примерно до 4,17 миллиарда юаней (около 585 миллионов долларов США) и стал самым высоким с 2011 года. Компания Yunnan Copper сообщила о рекордной прибыли в 1,32 миллиарда юаней (примерно 185 миллионов долларов), пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Мировая медная отрасль оказалась под давлением из-за жесткой конкуренции оказалась под давлением из-за жесткой конкуренции: слишком много компаний претендуют на ограниченные объемы руды, что снижает рентабельность и подталкивает часть игроков к закрытию.

Однако китайские металлургические заводы, особенно те, которые владеют собственными рудниками, удерживают позиции и даже установили ряд рекордов в первой половине года, когда цены на медь выросли примерно на 13%.

Для владельцев собственных рудников выгода от высоких цен на медь оказалась значительной. На текущем уровне рентабельность по затратам на добычу остается приемлемой. В сегменте плавки убытки минимальны, а доходы от серной кислоты и других побочных продуктов остаются высокими,

– отметил аналитик Benchmark Mineral Intelligence.

Однако уже начали проявляться признаки замедления: в июле объемы производства снизились, поскольку Пекин ужесточил меры по ограничению избыточного выпуска и сокращению перепроизводства в ряде отраслей.

Прибыль китайских металлургических предприятий во второй половине года неизбежно окажется под давлением. Но доходы от продажи серной кислоты позволили снизить уровень безубыточности до нуля. Даже при высокой доле долгосрочных контрактов заводы сохраняют возможность генерировать положительный денежный поток,

– добавил Чжао.

Как Китай доминирует на в сфере металлургии?