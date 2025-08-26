Почему медь важна для экономики?

Медь известна как металл, сочетающий разнообразие применения и высокую долговечность. Это важный цветной металл, который применяется во многих отраслях, однако основная часть мирового спроса приходится на энергетику, пишет 24 Канал со ссылкой на Nasdaq.

Благодаря исключительной электропроводности медь обеспечивает передачу электроэнергии с минимальными потерями, а ее высокая теплопроводность позволяет эффективно управлять теплом.

Дополнительным преимуществом металла является устойчивость к коррозии в условиях воздействия воды, пара и агрессивной среды, что обеспечивает длительный срок службы и экономичность.

Основные сферы применения меди:

трансформаторы – обеспечивают преобразование напряжения в энергосистемах и центрах обработки данных;

распределительные устройства – отвечают за работу и защиту электрических сетей;

печатные платы – создают токопроводящие пути в электронных устройствах;

элементы освещения;

архитектурные решения – кровля и фасады зданий;

электрические контакты, переключатели и реле;

Сколько алюминия производит Чили?

В 2024 году Чили произвела 5,3 миллиона тонн меди, что составило около 23% от общего мирового объема. Это позволило стране сохранить статус крупнейшего производителя этого цветного металла в мире.

Интересно! В 2025 году ожидается рост добычи до 6 миллионов тонн благодаря введению в эксплуатацию новых рудников и расширению действующих проектов.

Сколько алюминия производит Демократическая Республика Конго?

На втором месте оказалась Демократическая Республика Конго, которая в 2024 году произвела 3,3 миллиона тонн меди – более 11% мирового объема.

По сравнению с 2023 годом страна существенно увеличила производство, подняв показатель с 2,93 миллиона тонн. За последние годы ДРК стала одним из самых быстрорастущих игроков на мировом рынке меди.

Сколько алюминия производит Перу?

Третью позицию занимает Перу: в 2024 году здесь было добыто 2,6 миллиона тонн меди, что на 160 тысяч тонн меньше, чем в 2023 году. Снижение во многом связано с уменьшением объемов добычи на руднике Cerro Verde компании Freeport McMoRan.

Интересно! Основные экспортные поставки перуанской меди направляются в Китай и Японию, а также в Южную Корею и Германию.