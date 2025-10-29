Как изменилась стоимость золотого лома 29 октября 2025 года?

Стоимость золотого лома несколько снизилась, по сравнению со вчерашним днем, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Какая закупочная цена золота, в зависимости от пробы:

  • золото, которое имеет 333 пробу, сегодня имеет цену – 1 727,12 гривны за грамм
  • золото 375 пробы – 1 944,95 гривны за грамм;
  • 500 пробы – 2 593,27 гривны за грамм;
  • 583 пробы – 3 023,75 гривны за грамм;
  • 585 пробы – 3 034,13 гривны за грамм;
  • 750 пробы – 3 889,91 гривны за грамм;
  • 900 пробы – 4 667,89 гривны за грамм;
  • 999 пробы – 5 181,35 гривны за грамм.

Лайфхак! Чтобы понять сколько золота в составе, нужно обратить внимание на пробу. Если ее поделить на 10, получится процент содержания чистого металла. Например, в 585 пробе – 58,5% золота в сплаве, 750 – 75%.

Что происходит с ценами золота сейчас?

  • Стоимость унции золота несколько выросла сегодня. Как отмечает Reuters, цена этого металла достигла – 3 977,30 доллара.

  • НБУ изменил закупочные цены и на банковский металл. То есть, чистейший. Грамм банковского золота сегодня стоит – 5 238,93 гривны.