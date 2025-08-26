Сколько металла экспортировал Китай?

По данным китайской таможни, за первые семь месяцев 2025 года экспорт полуфабрикатов вырос на 320% и достиг 7,4 миллиона тонн. Основной рост обеспечили поставки в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Только в июле объем экспорта превысил 1,5 миллиона тонн, что составляет около 14% от общего объема внешних поставок китайской стали.

Что такое стальные полуфабрикаты? Стальные полуфабрикаты – это промежуточные продукты, которые проходят дальнейшую переработку перед использованием в таких отраслях, как автомобилестроение, строительство и производство товаров народного потребления. Обычно заготовки и другие подобные формы занимают лишь незначительную долю в общем объеме экспорта, однако ситуация меняется из-за внутреннего давления и попытки других стран ограничить импорт более традиционной стальной продукции.

Рост экспорта стали из Китая в 2025 году превысил прогнозы: объемы остаются высокими, несмотря на усиление протекционистских мер в мировой промышленности.

Во втором квартале общий экспорт достиг рекордных значений, что позволило поддержать внутренний рынок, который испытывает давление из-за затяжного кризиса в сфере недвижимости.

Если не будет введено обязательных ограничений на производство, которые сократят внутренние поставки, мы ожидаем продолжения экспорта заготовок, поскольку Китай сохраняет сильные ценовые преимущества,

– отметил аналитик по рынку черных металлов компании Horizon Insights Цзиньшань Се.

Как отмечается, такая устойчивость экспорта показывает, насколько эффективно китайские металлурги находят новые рынки, несмотря на торговые барьеры.

Причем в самой отрасли звучат призывы ограничить экспорт заготовок: Китайская ассоциация производителей чугуна и стали предложила ввести меры, заявив, что такая торговля приводит к недоиспользованию перерабатывающих мощностей внутри страны.

Примечательно! Поставки горячекатаного рулона, на который введены антидемпинговые проверки во Вьетнаме, Южной Корее и других странах, снизились примерно на 13% за первые семь месяцев года.

Крупнейшим импортером китайских полуфабрикатов в 2025 году стала Индонезия, которая закупила 1,14 миллиона тонн. На втором месте оказались Филиппины с объемом чуть менее миллиона тонн, за ними следуют Турция, Италия и Саудовская Аравия.