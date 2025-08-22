На сколько вырос импорт металлопроката из Китая?

В январе-июне 2025 года импорт металлопроката из Китая в Украину составил 86,9 тысячи тонн, что на 69,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля китайской продукции в структуре импорта выросла с 9,3% до 12,7%, пишет 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

За полгода поставки плоского проката увеличились на 43,6% – до 66,2 тысячи тонн, а длинномерного – на 307,5%, до 20,6 тысяч тонн. Их доля в общем импорте составила 12% и 16,2% соответственно, тогда как годом ранее показатели были ниже – 9,7% и 6,5%.

Примечательно! В июне общий импорт китайского металлопроката сократился на 5,4% по сравнению с прошлым годом – до 11,3 тысячи тонн. При этом поставки плоского проката уменьшились почти на 40% (6,8 тысячи тонн), а длинномерного – выросли более чем в шесть раз, до 4,5 тысячи тонн.

Почему импорт металлопроката из Китая угрожает украинским производителям?

По словам президента объединения "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, рост импорта из Китая и Турции угрожает украинским металлургическим предприятиям. Особенно тревожной он назвал ситуацию в сегменте арматуры и катанки, которые могут производиться внутри страны.

Важно! По итогам первого полугодия 2025 года общий импорт плоского проката в Украину увеличился на 16,8% – до 554 тысяч тонн, а длинномерного – на 62,6%, до 127,7 тысячи тонн.

Конкурентное преимущество импортной продукции формируется за счет дешевых энергоносителей и использования стальной заготовки из России, оставляя украинские заводы в неравных условиях.

Как отметил Каленков, ситуация требует немедленных защитных мер со стороны государства, иначе металлурги могут потерять внутренний рынок.