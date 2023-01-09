Нацбанк Швейцарии сообщил об убытках в размере 132 миллиардов франков или 143 миллиарда долларов США в прошлом году. В истории регулятора продолжительностью в 115 лет – это самый большой зафиксированный ущерб.

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Швейцарский нацбанк зафиксировал рекордные потери

Среди основных причин, спровоцировавших столь мощные финансовые потери, спад на фондовых рынках и рынках с фиксированной доходностью. Также на ситуацию негативно повлияло усиление швейцарского франка.

К теме! В июле эта валюта выросла выше паритета к евро. В результате это спровоцировало потери, связанные с обменом валют. По состоянию на 9 января 2023 года, курс остановился на уровне 0,96 швейцарского франка за евро, согласно данным "Минфина".

К примеру, швейцарский регулятор потерял 131 миллиард швейцарских франков по позициям в иностранной валюте. Дело в том, что нацбанк Швейцарии приобрел акции и облигации более чем на 800 миллиардов франков в рамках продолжительной кампании по ослаблению национальной валюты. Более подробные данные о показателях 2022 года банк обнародует в начале марта.

Напомним, что в 2022 году на мировых фондовых рынках зафиксировали ослабление, в то время как стоимость облигаций существенно подешевели на фоне действий центральных банков во многих странах, включая швейцарский регулятор. Речь идет о повышении процентных ставок для утоления мощной инфляции. Наиболее агрессивную политику проводит Федеральная резервная система США.

Единственным сектором, в котором зафиксировали положительный результат за год, стал рынок драгоценных металлов, а точнее золотые запасы. По состоянию на 2021 год, банк владел 1040 тонн металла, но в течение прошлого года этот объем вырос на 400 миллионов франков. По состоянию на понедельник, 9 января, стоимость золота на рынке колеблется на уровне 1873,64 доллара за унцию, согласно данным GoldPrice.

Из-за рекордных потерь Нацбанк Швейцарии не сможет провести операции с выплатами центральному и региональному правительствам страны. Например, за год до этого регулятор перевел на их счета 6 миллиардов франков.

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