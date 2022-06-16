Федеральная резервная система США пошла на самое одномоментное поднятие базовой процентной ставки с 1994 года. Тогда как в Великобритании в этот четверг пошли на такой шаг в пятый раз подряд.

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США

Спустя несколько недель спекуляций Федеральный комитет по открытому рынку поднял уровень своей контрольной ставки на 0,75 процентного пункта до диапазона 1,5% – 1,75%. Это самый высокий показатель с марта 2020, когда начала пандемия коронавируса.

Очевидно, что сегодняшнее увеличение на 75 базисных пунктов чрезвычайно велико, и я не ожидаю, что шаги такого размера будут обычными.

– объяснил такое решение глава американского центробанка Джером Павелл.

Однако он добавил, что ожидает, что на июльской встрече будет увеличение на 50 или 75 базисных пунктов. Он сказал, что решения будут приниматься "от встречи до встречи", и ФРС и дальше будет сообщать о своих планах "столь четко, насколько мы сможем".

Павелл добавил, что прежде всего они стремятся увидеть прогресс, а инфляция не может пойти на убыль, пока не стабилизируется. Он добавил, что в случае отсутствия ожидаемого результата Федеральный резерв будет вынужден отреагировать. Однако в то же время он считает, что достаточно быстро в США должны "зафиксировать прогресс".

Члены Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) решили столь существенно поднять базовую ставку, чтобы остановить двигавшуюся быстрыми темпами инфляцию, начиная с декабря 1981 года. В американском центробанке также делает следующие прогнозы:

к концу 2022 года ставка достигнет 3,4%,

а в конце 2023 г. они увидят показатель на уровне 3,8%.

На решение Федеральной резервной системы США отреагировал и фондовый рынок. Акции сперва продемонстрировали волатильность после решения центробанка, однако начали расти на фоне заявлений Павелла на пресс-конференции после заседания.

Великобритания

В то же время Банк Англии в четверг в пятый раз повысил базовую ставку с целью укрощения инфляции, которая продолжает расти. Члены Комитета по монетарной политике проголосовали 6:3 в пользу такого шага, и теперь этот показатель составляет 1,25% (вырос на 25 базисных пунктов).

В банке добавили, что они сделают все необходимое, чтобы инфляция максимально стабильно вернулась к целевому значению на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Важно, что масштабы, темпы и сроки дальнейшего повышения ставки будут зависеть от экономических перспектив и инфляционного давления.

Комитет будет особенно пристально следить за признаками более устойчивого инфляционного давления, и если необходимо, пойдет на ответные меры,

– говорится в заявлении центробанка.

На фоне этого решения фунт стерлингов ненадолго подешевел против доллара США. Однако позже восстановил свои позиции, вырос на 0,4% и торгуется выше уровня 1,22 доллара по состоянию на вторую половину дня.

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