Российские фирмы активно переезжают из Женевы в деловую столицу ОАЭ. Речь идет о Дубае. Главная причина – санкции против России, заставляющие их изменять стратегию. Швейцария, являющаяся самой известной страной с нейтралитетом, существенно усложняет их сотрудничество с Москвой.

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Российский бизнес сменяет локацию

Швейцария в течение десятилетий была домом для посредников, помогавших российским производителям находить покупателей по всему миру. Поэтому усиление санкций провоцирует миграцию россиян в Персидский залив.

На сегодняшний день известно, что три российских крупнейших нефтяных компании работают над оценкой столицы ОАЭ для своих торговых операций. В то время как несколько фирм уже успели это сделать. Сейчас издание сообщает о трех компаниях-гигантах из России, которые активно ведут переговоры с Дубаем по расширению своей деятельности в главном городе Эмиратов. Речь идет о:

"Роснефти",

"Газпром нефти",

"ЛИТАСКО" – подразделении российской энергокомпании "Лукойл".

В то же время, руководитель Центра сырьевых товаров и торговли в Роттердаме Воутер Якобз отметил, торговля с компаниями из государства-агрессора будет продолжаться. Он добавил, что юрисдикции Ближнего Востока и Востока будут играть все большую роль в секторе торговли сырьем по сравнению с европейскими центрами.

Шаг за шагом санкции усложнили торговлю российским государственным фирмам, в том числе транспортирующим российское сырье. Неофициальные так называемые санкции также стали проблемой – банки изъяли кредитные линии, важные для финансирования сделок, а судоходные компании и страховщики также прекращают предоставлять россиянам свои услуги.

Несмотря на то, что официальная Женева подчеркивает свой нейтральный статус и отказалась поставлять оружие Украине. В то же время европейская страна вслед за Евросоюзом вводит все более мощные ограничения на некоторые товары и банки. Кроме того, эти решения также относятся к лицам из ближайшего окружения лидера России Владимира Путина.

На фоне этого Дубай, избегавший наложения санкций на российских физических и юридических лиц, получил шанс. Переезд бизнеса в Персидский залив усиливает конкуренцию для Швейцарии, которая считается одним из важных центров мировой торговли сырьевыми товарами.

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