Нацбанк Швейцарії повідомив про збитки у розмірі 132 мільярдів франків або 143 мільярди доларів США за минулий рік. В історії регулятора тривалістю у 115 років – це найбільший зафіксований збиток.

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Швейцарський нацбанк зафіксував рекордні втрати

Серед основних причин, які спровокували такі потужні фінансові втрати, спад на фондових ринках та ринках із фіксованою прибутковістю. Також на ситуацію негативно вплинуло посилення швейцарського франка.

До теми! У липні ця валюта виросла вище паритету з євро. У результаті це спровокувало втрати, пов'язані з обміном валют. Станом на 9 січня 2023 року, курс зупинився на рівні 0,96 швейцарського франка за євро, згідно з даними "Мінфіну".

Для прикладу, швейцарський регулятор втратив 131 мільярд швейцарських франків за позиціями в іноземній валюті. Річ у тому, що нацбанк Швейцарії придбав акції та облігації на понад 800 мільярдів франків у рамках тривалої кампанії із послаблення національної валюти. Більш детальні дані про 2022 рік банк оприлюднить на початку березня.

Нагадаємо, що у 2022 році на світових фондових ринках зафіксували ослаблення, тоді як вартість облігацій суттєво подешевшали на тлі дій центральних банків у багатьох країнах, в тому числі швейцарський регулятор. Йдеться про підняття процентних ставок задля вгамування потужної інфляції. Найбільш агресивну політику проводить Федеральна резервна система США.

Єдиним сектором, у якому зафіксували позитивний результат за рік, став ринок дорогоцінних металів, а точніше золоті запаси. Станом на 2021 рік банк мав 1040 тонн металу, але протягом минулого року цей обсяг зріс на 400 мільйонів франків. Станом на понеділок, 9 січня, вартість золота на ринку коливається на рівні 1873,64 долара за унцію, згідно з даними GoldPrice.

Через рекордні втрати нацбанк Швейцарії не зможе провести операції із виплатами центральному та регіональному урядам країни. Для прикладу, за рік до цього регулятор перевів на їхні рахунки 6 мільярдів франків.

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