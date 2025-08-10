Кто импортирует больше всего нефти?

С начала года и до конца марта 2025, Китай закупил долю, равную 47% от общего российского экспорта сырой нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на CREA.

Обратите внимание! А вот в секторе нефтепродуктов, крупнейшим импортером российской продукции была Турция – 26%. Китай на втором месте – 13%.

Весомое количество нефти Китай импортирует и из других стран. В частности, по данным Bloomberg, в марте 2025 года китайские компании импортировали из Канады рекордные – 7,3 миллиона баррелей.

В то же время был сокращен импорт нефти из США. Такая ситуация возникла на фоне торговой войны, которая происходила между Вашингтоном и Пекином.

Заметьте! Как показывает статистика, доля нефти, которую экспортирует Россия в Китай, добывается на территории Арктики.

Какая страна добывает больше всего нефти в мире?

Согласно World Population Review, США "производят" ориентировочно 20,1 миллиона баррелей нефти в сутки. При этом, импортируется ежедневно – более 8 миллионов баррелей.

Интересно! Китай не входит в ТОП-5 производителей нефти. Сейчас эта страна производит всего ориентировочно 4,3 миллиона баррелей в день