Сколько полезных ископаемых Украины

Всего в недрах Украины обнаружили примерно 20 тысяч месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых. При этом стоимость полезных ископаемых в Украине оценивают в триллионы долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Для понимания, в Украине есть месторождения с такими ресурсами, как нефть, газ, уголь, торф, уран, железо, марганец, , титан, алюминий,медь, цинк, свинец, золото, серебро, ртуть и многие другие.

Интересно! Золото и медь в последние годы зафиксировали многочисленные рекорды на рынке. Например, в конце марта 2025 года цена на медь выросла до исторического рекорда. Металл подорожал до 5,22 доллара за фунт (453,59 грамма). Тогда как цена золота установила новый рекорд на рынке 16 апреля, пересекая барьер в 3300 долларов за унцию.

Издание Forbes оценило запасы полезных ископаемых в Украине в 14,8 триллиона долларов. Больше всего ресурсов сосредоточено в трех регионах Украины:

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Луганская область.

В выше упомянутых регионах хранится более 70% общей суммы. В издании добавляют, что государство достаточно давно подсчитывало стоимость украинских ресурсов. В частности, начале 2005 года разведанные запасы оценивались 150 тысяч долларов на человека, согласно данным в правительственных документах. Тогда как западные эксперты считали, что речь шла о более чем 200 тысяч долларов на человека, что соответствовало совокупной оценке 7 – 10 триллионов долларов.