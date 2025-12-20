Что важно знать о медицинском золоте?

Медицинское золото, которое используется для бижутерии, преимущественно имеет основу из цинка, меди, латуни, олова или стали, сообщает 24 Канал со ссылкой на Diamant.ua.

Читайте также Все зависит от России: стало известно, когда Украине придется вернуть кредит от ЕС

Какие преимущества медицинского золота:

высокая устойчивость к внешнему воздействию;

гипоаллергенность;

низкая цена.

К тому же медицинское золото это лучший вариант для чувствительной кожи. Ведь такой материал не вызывает дискомфорт.

Медицинское золото имеет цену значительно ниже чем обычное, например:

небольшие серьги из обычного золота имеют среднюю цену – около 5 тысяч гривен;

а вот аналогичное изделие из медицинского золота – примерно 200 гривен.

Обратите внимание! Цена изделия может отличаться, зависимости от бренда, места покупки и других факторов.

Почему на золото ставится проба?

Проба это очень важная отметка. Она показывает сколько чистого металла в сплаве, сообщает Investing News Network.

Чтобы определить эту долю, необходимо указанную пробу разделить на 10, например:

когда на изделии есть отметка 375, это означает, что там – 37,5% чистого золота, 62,5% – других металлов;

если на изделии указано 583, там – 58,3% чистого золота, а еще 41,7% – примесей;

585 – 58,5%;

750 – 75%;

900 – 90%.

Что нужно знать о золоте сейчас?