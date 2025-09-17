Что известно о китайских редкоземельных элементах?

Подобную информацию сообщила Европейская торговая палата в Китае, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Читайте также Самый дорогой в мире: грамм этого металла стоит более 2 тысяч долларов

Организация, которая существует почти 25 лет, отказалась назвать компанию, которая понесла убытки. Но отметила, что другие члены до сих пор не имеют четкого понимания последовательного процесса получения доступа к этим минералам.

Редкоземельные элементы – это категория минералов, критически важных для широкого спектра продукции. По данным Геологической службы США, в 2024 году Китай контролировал более 69% мировой добычи редкоземельных металлов и почти половину мировых запасов.

Что делает Китай в отношении экспорта редкоземельных элементов? С конца прошлого года Китай ужесточил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, требуя даже подтверждения того, что они не будут использованы в военных целях. После торгового перемирия с США в середине мая Китай начал выдавать одноразовые экспортные лицензии. ECCC отметила, что после оживления выдачи лицензий в июне и июле ее члены сообщают о росте трудностей с их получением. Бизнес-группа также отметила, что сами лицензии не гарантируют стабильного доступа к редкоземам, что усиливает неопределенность для компаний.

Почти половина импорта редкоземель в ЕС в прошлом году поступала из Китая, далее шли Россия и Малайзия, – говорится в материале.

Важно! Растущие ограничения доступа к редкоземельным элементам стали новым вызовом для международного бизнеса на фоне торговых напряжений с Китаем.

На прошлой неделе Американская торговая палата в Шанхае сообщила, что ее опрос в мае-июне показал рекордно низкую уверенность в перспективах на ближайшие пять лет. А почти половина респондентов (наибольшее количество за всю историю) перенаправили инвестиции, запланированные для Китая, в другие регионы.

ECCC заявила, что планирует встретиться на следующей неделе в Брюсселе с политиками ЕС, чтобы проинформировать их о ситуации в бизнесе.

Палата призвала Пекин рассмотреть способы решения первопричин перепроизводства и предоставить частному сектору большую роль в ключевых отраслях, в частности в здравоохранении, где государственные структуры традиционно имеют знаний влияние,

– пишет CNBC.

Руководство Китая планирует встречу в октябре, чтобы обсудить цели на 2026-2030 годы. Пекин принимает подобные планы каждые пять лет. 14-я версия, запущена в 2021 году, завершается в конце года, а 15-я стартует в следующем.

Обратите внимание! Европейские компании внимательно следить за этой встречей, ведь Китай является вторым по величине торговым партнером ЕС с товарооборотом в 732 млрд евро в 2024 году.

Где в Украине есть редкоземельные металлы?