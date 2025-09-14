Чем особенный осмий?

Осмий относится к платиновой группе, например иридий, платина, родий и т.д., а его устойчивость к износу и коррозии делает его незаменимым для производства электрических контактов и даже аэрокосмических компонентов, передает 24 Канал со ссылкой на JasonDeegan.

Осмий важен еще и в различных отраслях, таких как:

Органическая химия – соединения металла используют для окислительно-восстановительных реакций, где осмий действует как мощный окислитель.

Геология – радиоактивные изотопы осмия помогают исследователям датировать горные породы и окаменелости.

Медицина – есть потенциал редкого металла в диагностической визуализации и лечении рака.

Ювелирная отрасль – долговечность и уникальная кристаллическая форма, мерцающего, как черные бриллианты, завоевывает коллекционеров.

Важно! Согласно данным сайта "Osmium-Preis" нынешняя цена осмия (в кристаллической форме) достигает 2 082 евро за грамм, а высокотехнологичный осмий – 1 041 евро за грамм.

Сколько осмия производят в мире?

Ежегодно в мире производят всего несколько килограммов осмия, в основном как побочный продукт добычи платиновых и никелевых руд. Дело в том, что процесс рафинирования металла является кропотливым и включает в себя несколько циклов очистки.

Кроме того, сравнению с золотом и серебром, осмий не встречается в крупных для добычи месторождениях. Согласно данным Геологической службы США (USGS), такой дефицит в сочетании с ростом спроса на металл влияют на рост цены.

Обратите внимание! Покупка и продажа осмия ограничивается договоренностями между коллекционерами и дилерами.

Сколько стоят другие редкие металлы?