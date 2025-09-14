Где в Украине есть редкоземельные металлы?

Как рассказала заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова, в Украине есть значительные залежи редкоземельных металлов, которые сосредоточены в Житомирской, Черкасской областях и Восточном Приазовье, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

В Житомирской и Черкасской областях встречается скандий в титан-носителях и отходах уранового производства.

Например, Пержанское месторождение, что на Житомирщине, содержит иттрий и иттербий, а Ястребецкое – циркон, флюорит и металлы группы лантаноидов.

Зато в Петрово-Гнутовском месторождении, что на Черкасщине, найдены богатые залежи паризита – редкого минерала с церием, а в Новополтавском – апатита с итрием, самарием, тербием, европием и тому подобное.

В то же время Восточное Приазовье является одним из самых перспективных в отношении редкоземельных металлов – регион включает северные части Донецкой и Запорожской областей, а также соседние районы, входящих в Азовское море.

Известно, что здесь расположены Мазурское и Азовское месторождения, где есть цирконий, лантан, цезий и неодим.

Какие металлы входят в редкоземельных В группу редкоземельных металлов входят 17 элементов, в частности тяжелые и легкие лантаноиды и скандий. Такие металлы не являются крайне редкими, но их добыча довольно сложная.

