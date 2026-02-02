Неприятный нюанс для пенсионеров: как официальная работа влияет на размер выплат
- Работающие пенсионеры в Украине могут остаться без доплат, которые предусмотрены для неработающих.
- 1 января 2026 года в Украине провели перерасчет пенсий, охватывающий минимальные и максимальные пенсии, доплаты за страховой стаж, а также другие выплаты для определенных категорий граждан.
В Украине распространена практика, когда люди получают пенсии и продолжают работать, чтобы обеспечивать себя и семью. Однако такая "подработка" не всегда будет финансово выгодной для пенсионеров.
Почему работать на пенсии невыгодно?
О том, почему пенсионеры, которые работают, получают больше минусов, чем плюсов, сообщается в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Значительная часть пенсионеров, чтобы улучшить свое материальное положение, продолжает работать. Особенно, если позволяет здоровье и возможности. Однако в соответствии с законодательством, если пенсионеры работают, они:
- не будут иметь индексации пенсий;
- не смогут получать доплаты и надбавки, которые предусмотрены для неработающих лиц.
Важно! В таких случаях фактическая пенсия сохраняется и выплачивается, но ее покупательная способность падает. То есть выплаты пенсионера остаются на том же уровне, несмотря на рост цен или даже индексацию для всех.
Для работающих пенсионеров перерасчет пенсии возможен раз в два года. Пенсионер может обратиться с заявлением о пересмотре и изменении размера выплат, если заработок и страховых стаж соответственно растут.
Возможен вариант, для тех кто несмотря на возраст, хочет зарабатывать больше, – отсрочка выхода на пенсию. За каждый такой месяц размер будущей выплаты может вырасти от 0,5% до 0,75%. Вроде рабочая схема, но есть нюанс. Реальные потери индексации за несколько таких лет могут быть выше, чем полученная прибавка.
Каких выплат ждать пенсионерам с сверхурочным стажем?
Виктория Терещенко, заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, во время брифинге рассказала, что с 1 января 2026 года в Украине провели перерасчет пенсий.
Речь идет о минимальных и максимальных пенсиях, доплаты за страховой стаж и выплаты отдельным категориям граждан. В частности перерасчет коснулся таких категорий выплат:
- пенсии в случае потери кормильца;
- пенсии ветеранам войны;
- пенсии для лиц с инвалидностью;
- пенсии жертв нацистских преследований;
- пенсии граждан с сверхурочным стажем.
Относительно сверхурочного стажа. Доплата составляет 1% от прожиточного минимума за каждый полный год сверхурочного стажа. Поскольку прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличили, эта доплата тоже станет больше.
Что известно об индексации пенсий в 2026 году?
Часть пенсионеров начнет получать повышенные выплаты уже с марта 2026 года. Расчеты для всех будут индивидуальными, но показатель увеличения выплат может достичь 14,6%.
В то же время есть категории пенсионеров, которых ежегодная индексация не будет касаться. Прежде всего речь идет о тех, кто вышел на пенсию в последние три года. У таких пенсионеров выплаты достойного уровня, а государство хочет актуализировать "более старые пенсии".