Кому не проведут индексацию в марте?
В частности индексация уже запланирована в этом году на 1 марта, о чем напомнили в Пенсионном фонде.
Читайте также Украинцев ждут обновления по соцпомощи и пенсиям: как планируют начислять выплаты
Однако некоторые категории пожилых людей останутся без перерасчета. К ним относятся:
- Украинцы, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет. Дело в том, что их пенсионные выплаты уже рассчитаны с учетом актуальных показателей зарплаты. А правительство стремится актуализировать "более старые пенсии".
- Пожилые люди, которые получают специальные пенсионные выплаты. К ним относятся судьи, прокуроры. Или, например, чернобыльцы и другие льготники. Порядок повышения пенсий таким лицам определяется отдельными законами, а не общей ежегодной индексацией.
Напомним! Индексация будет касаться именно базовой части пенсии. То есть она не учитывает различные надбавки и доплаты.
Также индексацию пенсий не проводят работающим пенсионерам. Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Однако перерасчет все же возможен – для этого пенсионер или пенсионерка подія соответствующее заявление. Этот перерасчет разрешено делать раз в два года.
Такой перерасчет пенсий проводится:
- с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом, если соответствующее заявление со всеми необходимыми документами подано им до 15 числа включительно;
- с первого числа следующего места, если заявление со всеми необходимыми документами подано им после 15 числа.
Обратите внимание! Пенсионерам, которые работают, пенсия пересчитывается в связи с ростом прожиточного минимума уже после увольнения с работы.
Что еще следует знать о пенсиях в Украине?
Индексация пенсий может составлять 14,6%. Но точных данных пока еще нет. Они будут обнародованы ближе к концу февраля текущего года.
В частности в Украине изменились максимальная и минимальная пенсии. Причина – увеличение прожиточного минимума.