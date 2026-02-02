Неприємний нюанс для пенсіонерів: як офіційна робота впливає на розмір виплат

В Україні поширена практика, коли люди отримують пенсії та продовжують працювати, щоб забезпечувати себе й родину. Проте такий "підробіток" не завжди буде фінансово вигідним для пенсіонерів.

Чому працювати на пенсії невигідно?

Про те, чому пенсіонери, які працюють, отримують більше мінусів, ніж плюсів, повідомляється у законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Значна частина пенсіонерів, щоб покращити своє матеріальне становище, продовжує працювати. Особливо, якщо дозволяє здоров'я та можливості. Проте відповідно до законодавства, якщо пенсіонери працюють, вони:

не матимуть індексації пенсій;

не зможуть отримувати доплати та надбавки, які передбачені для непрацюючих осіб.

Важливо! У таких випадках фактична пенсія зберігається та виплачується, але її купівельна спроможність падає. Тобто виплати пенсіонера залишаються на тому ж рівні, попри ріст цін чи навіть індексацію для всіх.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсії можливий раз на два роки. Пенсіонер може звернутися із заявою про перегляд та зміну розміру виплат, якщо заробіток і страхових стаж відповідно зростають.

Можливий варіант, для тих хто попри вік, хоче заробляти більше, – відтермінування виходу на пенсію. За кожний такий місяць розмір майбутньої виплати може зрости від 0,5% до 0,75%. Ніби робоча схема, але є нюанс. Реальні втрати індексації за кілька таких років можуть бути вищими, ніж отримана надбавка.

Яких виплат чекати пенсіонерам із понаднормовим стажем?

Вікторія Терещенко, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, під час брифінгу розповіла, що з 1 січня 2026 року в Україні провели перерахунок пенсій.

Йдеться про мінімальні та максимальні пенсії, доплати за страховий стаж та виплати окремим категоріям громадян. Зокрема перерахунок торкнувся таких категорій виплат:

пенсії у разі втрати годувальника;

пенсії ветеранам війни;

пенсії для осіб з інвалідністю;

пенсії жертв нацистських переслідувань;

пенсії громадян із понаднормовим стажем.

Щодо понаднормового стажу. Доплата становить 1% від прожиткового мінімуму за кожний повний рік понаднормового стажу. Оскільки прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшили, ця доплата теж стане більшою.

Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?

Частина пенсіонерів почне отримувати підвищені виплати вже від березня 2026 року. Розрахунки для всіх будуть індивідуальними, але показник збільшення виплат може сягнути 14,6%.

Водночас є категорії пенсіонерів, яких щорічна індексація не стосуватиметься. Передусім йдеться про тих, хто вийшов на пенсію в останні три роки. У таких пенсіонерів виплати гідного рівня, а держава хоче актуалізувати "більш старі пенсії".