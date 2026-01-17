Можно ли работать на пенсии?

Украинские пенсионеры сохраняют полное право на работу после достижения пенсионного возраста и получения зарплаты и пенсии одновременно, отмечают в Гоструда. А основания для прекращения трудовых отношений с пенсионером могут быть только законными, пишет 24 Канал.

Интересно Можно потерять пенсию: украинцы должны срочно сообщить ПФУ некоторую информацию

Например, это может быть сокращение штата или систематические нарушения трудовой дисциплины (ст. 184, 185 КЗоТ Украины). Вместе с этим, даже упрощенные правила во время военного положения не меняют этих гарантий.

Важно! Пенсионеры должны сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении, ведь некоторые надбавки выплачиваются только неработающим, например, для тех, кто имеет на иждивении детей.

При этом пенсия не уменьшается из-за работы, ведь никаких отчислений из выплат не предусмотрено.

Пересчитывают ли пенсию работающим пенсионерам?

Ежегодно, с 1 апреля, пенсия работающих пенсионеров пересчитывается автоматически, если наберется 24 месяца стажа или прошло два года с предыдущего перерасчета. После увольнения с работы пенсия также корректируется в связи с ростом прожиточного минимума.

Перерасчет учитывает как заработок, с которого уже была исчислена пенсия, так и доход, полученный после назначения или предыдущего перерасчета.

Справочно: Обращение в Пенсионный фонд влияет на дату перерасчета: если заявление подано до 15 числа месяца, то перерасчет будет с первого числа этого же месяца, а если после 15 числа – с первого числа следующего.

Выгодно ли продолжать пенсионеру работать?