Можно ли работать на пенсии?
Украинские пенсионеры сохраняют полное право на работу после достижения пенсионного возраста и получения зарплаты и пенсии одновременно, отмечают в Гоструда. А основания для прекращения трудовых отношений с пенсионером могут быть только законными, пишет 24 Канал.
Например, это может быть сокращение штата или систематические нарушения трудовой дисциплины (ст. 184, 185 КЗоТ Украины). Вместе с этим, даже упрощенные правила во время военного положения не меняют этих гарантий.
Важно! Пенсионеры должны сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении, ведь некоторые надбавки выплачиваются только неработающим, например, для тех, кто имеет на иждивении детей.
При этом пенсия не уменьшается из-за работы, ведь никаких отчислений из выплат не предусмотрено.
Пересчитывают ли пенсию работающим пенсионерам?
Ежегодно, с 1 апреля, пенсия работающих пенсионеров пересчитывается автоматически, если наберется 24 месяца стажа или прошло два года с предыдущего перерасчета. После увольнения с работы пенсия также корректируется в связи с ростом прожиточного минимума.
Перерасчет учитывает как заработок, с которого уже была исчислена пенсия, так и доход, полученный после назначения или предыдущего перерасчета.
Справочно: Обращение в Пенсионный фонд влияет на дату перерасчета: если заявление подано до 15 числа месяца, то перерасчет будет с первого числа этого же месяца, а если после 15 числа – с первого числа следующего.
Выгодно ли продолжать пенсионеру работать?
Работая после выхода на пенсию, можно получать дополнительный доход, но при этом пенсионные выплаты растут не полностью из-за особенностей законодательства. По Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2026 году работающий пенсионер временно не получает автоматической индексации пенсии.
Некоторые надбавки и доплаты не начисляются до тех пор, пока человек официально работает, хотя самостоятельный перерасчет выплат возможен.
Даже если отложить пенсию на несколько лет, ее ежемесячный рост за счет стажа (0,5 – 0,75% за каждый полный месяц) покрывает лишь часть того, что можно было бы получить без работы.