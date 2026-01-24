На сколько повысится пенсия в марте?

В марте 2026 года в Украине состоится одна из самых масштабных индексаций пенсий за последние годы. Как сообщает Oboz.ua со ссылкой на собственные расчеты, повышение может составить аж 14,6%.

Это может сделать весеннюю индексацию рекордной за последние годы. В то же время фактический размер доплаты будет разным для каждого пенсионера: в денежном эквиваленте наибольший рост получат те, чья базовая пенсия выше.

Интересно! По предварительным расчетам, повышение почти на 1 000 гривен могут получить пенсионеры, чья нынешняя пенсия составляет около 6 850 гривен.

Как осуществляется индексация пенсии?

Перерасчет будет осуществляться по формуле, закрепленной в пенсионном законодательстве. Она учитывает два базовых показателя: уровень инфляции и динамику средней заработной платы за прошлый год, объясняет Пенсионный фонд.

Справочно: На основе этих данных формируется индексационный коэффициент, который применяется к действующим пенсионным выплатам.

Перерасчет охватит большинство получателей пенсий и произойдет автоматически, без подачи заявлений. В то же время отдельные категории граждан, для которых действуют специальные правила начисления выплат, под индексацию не подпадают.

Окончательные параметры повышения правительство должно утвердить после завершения технических расчетов, а обновленные суммы пенсионеры увидят уже в мартовских выплатах.

Кому не проиндексируют пенсию в марте?