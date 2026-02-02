Почему работать на пенсии невыгодно?

О том, почему пенсионеры, которые работают, получают больше минусов, чем плюсов, сообщается в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Значительная часть пенсионеров, чтобы улучшить свое материальное положение, продолжает работать. Особенно, если позволяет здоровье и возможности. Однако в соответствии с законодательством, если пенсионеры работают, они:

не будут иметь индексации пенсий;

не смогут получать доплаты и надбавки, которые предусмотрены для неработающих лиц.

Важно! В таких случаях фактическая пенсия сохраняется и выплачивается, но ее покупательная способность падает. То есть выплаты пенсионера остаются на том же уровне, несмотря на рост цен или даже индексацию для всех.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсии возможен раз в два года. Пенсионер может обратиться с заявлением о пересмотре и изменении размера выплат, если заработок и страховых стаж соответственно растут.

Возможен вариант, для тех кто несмотря на возраст, хочет зарабатывать больше, – отсрочка выхода на пенсию. За каждый такой месяц размер будущей выплаты может вырасти от 0,5% до 0,75%. Вроде рабочая схема, но есть нюанс. Реальные потери индексации за несколько таких лет могут быть выше, чем полученная прибавка.

Каких выплат ждать пенсионерам с сверхурочным стажем?

Виктория Терещенко, заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, во время брифинге рассказала, что с 1 января 2026 года в Украине провели перерасчет пенсий.

Речь идет о минимальных и максимальных пенсиях, доплаты за страховой стаж и выплаты отдельным категориям граждан. В частности перерасчет коснулся таких категорий выплат:

пенсии в случае потери кормильца;

пенсии ветеранам войны;

пенсии для лиц с инвалидностью;

пенсии жертв нацистских преследований;

пенсии граждан с сверхурочным стажем.

Относительно сверхурочного стажа. Доплата составляет 1% от прожиточного минимума за каждый полный год сверхурочного стажа. Поскольку прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличили, эта доплата тоже станет больше.

Что известно об индексации пенсий в 2026 году?

Часть пенсионеров начнет получать повышенные выплаты уже с марта 2026 года. Расчеты для всех будут индивидуальными, но показатель увеличения выплат может достичь 14,6%.

В то же время есть категории пенсионеров, которых ежегодная индексация не будет касаться. Прежде всего речь идет о тех, кто вышел на пенсию в последние три года. У таких пенсионеров выплаты достойного уровня, а государство хочет актуализировать "более старые пенсии".