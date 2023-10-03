Речь идет о динамике российского рубля по отношению к доллару США по состоянию на 3 сентября 2023 года. Напомним, что это произошло не впервые за последние несколько месяцев.
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Рубль снова зафиксировал новый обвал на рынке
Дело в том, что в ходе сегодняшних торгов стоимость доллара США пересекла отметку в 100 рублей. На момент создания этого материала курс колеблется на уровне 99,55 рубля за один американский доллар, по данным XE.
Обесценение русской валюты связывают с оттоком иностранной валюты и сокращением профицита текущего счета. Также напомним, что последний рубль торговался на таком уровне, когда российский центральный банк на экстренном заседании резко повысил ключевую ставку на 350 пунктов – до 12%. Также тогда российские власти обсуждали возможность возобновления валютного контроля на рынке.
Аналитики, которые опросило издание Reuters, считают, что российский центральный банк снова усилит свою монетарную политику. Следующее заседание регулятора запланировано на 27 октября. Дело в том, что инфляция остается важнейшим фактором давления в стране
Напомним, что в начале августа российский рубль вошел в тройку самых слабых валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Также интересно, что в начале августа рубль резко обесценился по отношению к китайскому юаню, зафиксировав худший результат за год.