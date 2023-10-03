Речь идет о динамике российского рубля по отношению к доллару США по состоянию на 3 сентября 2023 года. Напомним, что это произошло не впервые за последние несколько месяцев.

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Рубль снова зафиксировал новый обвал на рынке

Дело в том, что в ходе сегодняшних торгов стоимость доллара США пересекла отметку в 100 рублей. На момент создания этого материала курс колеблется на уровне 99,55 рубля за один американский доллар, по данным XE.

Обесценение русской валюты связывают с оттоком иностранной валюты и сокращением профицита текущего счета. Также напомним, что последний рубль торговался на таком уровне, когда российский центральный банк на экстренном заседании резко повысил ключевую ставку на 350 пунктов – до 12%. Также тогда российские власти обсуждали возможность возобновления валютного контроля на рынке.

Важно! Максимально за 52 недели курс доллара США достигал 102,38 рубля. Российская валюта системно теряет позиции на рынке с начала 2023 года.

Аналитики, которые опросило издание Reuters, считают, что российский центральный банк снова усилит свою монетарную политику. Следующее заседание регулятора запланировано на 27 октября. Дело в том, что инфляция остается важнейшим фактором давления в стране

Напомним, что в начале августа российский рубль вошел в тройку самых слабых валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Также интересно, что в начале августа рубль резко обесценился по отношению к китайскому юаню, зафиксировав худший результат за год.