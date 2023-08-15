Российский центробанк решил резко повысить базовую ставку на 3,5 пункта. Следовательно, этот показатель вырос с 8,5% до 12% в годовом расчете, сообщает официальный сайт Банка России.

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В России резко повысили базовую ставку

Таким образом они стремятся минимизировать риски для ценовой стабильности в стране. Мол, инфляция продолжает расти. По состоянию на начало августа 2023 года этот показатель вырос до 4,4% в годовом расчете.

Более того, российский регулятор добавил, что темпы роста цен набирают обороты. В частности, средний показатель прироста цен за последние три месяца составил 7,6% в годовом расчете. Эти данные с учетом сезонных факторов. Следовательно, базовая инфляция в России возросла до 7,1%.

Что такое учетная ставка Это ключевая процентная ставка Национального банка в стране. На основе этого показателя финансовый регулятор производит основные операции с банками по предоставлению или привлечению средств в рамках проведения монетарной политики.



Ключевая ставка также ориентиром цены на деньги, а ее динамика характеризует состояние монетарной политики – агрессивная или мягкая. Например, Федеральная резервная система США уже более года проводит агрессивную монетарную политику.

Что было до этого

Напомним, что 14 августа российский центральный банк объявил о проведение экстренного заседания. Соответствующее решение регулятор принял после критики помощника главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о Максиме Орешкине, который публично обвинил Банк России в последних проблемах, связанных с экономикой.

Также следует учитывать, что это была его реакция на стремительный обвал рубля по отношению к доллару США и евро. Стоимость иностранных валют пересекла важную психологическую отметку на уровне 100 рублей. В то время как незадолго до этого российский рубль попал в тройку самых слабых валют мира среди развивающихся стран.