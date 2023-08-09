Прежде всего следует указать, что по состоянию на среду, 9 августа, курс доллара США вплотную приблизился к отметке в 100 рублей. В целом российская валюта системно ослабевает с начала года.

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Рубль вошел в тройку самых слабых валют в мире

Среди главных причин падения рубля выделяют санкции стран Запада, отток валюты из России, усложнение условий торговли на внешних рынках. Все это отрицательно сказывается на экономике государства-агрессора. Кроме того, расходы из российского бюджета увеличиваются, а доходы от экспорта нефти и газа демонстрируют обратную динамику.

С января 2023 года доллар США подорожал по отношению к рублю на 23%. Поэтому рубль вошел в тройку самых слабых валют среди развивающихся стран. В этот перечень также вошли турецкая лира и аргентинское песо.

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