Прежде всего следует указать, что по состоянию на среду, 9 августа, курс доллара США вплотную приблизился к отметке в 100 рублей. В целом российская валюта системно ослабевает с начала года.
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Рубль вошел в тройку самых слабых валют в мире
Среди главных причин падения рубля выделяют санкции стран Запада, отток валюты из России, усложнение условий торговли на внешних рынках. Все это отрицательно сказывается на экономике государства-агрессора. Кроме того, расходы из российского бюджета увеличиваются, а доходы от экспорта нефти и газа демонстрируют обратную динамику.
С января 2023 года доллар США подорожал по отношению к рублю на 23%. Поэтому рубль вошел в тройку самых слабых валют среди развивающихся стран. В этот перечень также вошли турецкая лира и аргентинское песо.
Больше о последних обвалах российского рубля:
- В последние дни июня российская валюта зафиксировала минимальное значение с начала полномасштабной войны России против Украины;
- Аналогичная динамика была на рынке и в начале июля 2023 года. Тогда рубль обвалился до нового минимума на рынке. Ситуацию прокомментировала даже глава российского центробанка;
- Интересно, что в начале августа рубль резко обесценился по отношению к китайскому юаня. Валюта зафиксировала самый плохой результат за год на рынке.