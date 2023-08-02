В общем, ситуация на рынке зерновых культур находится в центре внимания после решения России выйти из зерновой сделки. В то время как из-за постоянных ракетных обстрелов лишь усиливают уровень беспокойства и напряжения в этом секторе.
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Цены на зерно снова растут
Дело в том, что в ночь на 2 августа Россия ударила "Шахедами" по городу Измаил. К сожалению, их атака не прошла бесследно, поскольку зафиксировали попадание в портовую и промышленную инфраструктуру. Например, россияне разрушили один из элеваторов. Кроме того, это остановило движение иностранных судов, направлявшихся в Измайловский порт, несмотря на фактическую блокаду экспорта со стороны России в Черном море.
Рынок отреагировал почти сразу. На бирже в Чикаго фьючерсы на пшеницу подорожали примерно на 5% после последней атаки россиян. Согласно данным Bloomberg, стоимость бушеля пшеницы, на момент создания этого материала, колеблется на уровне 663,75 доллара. Эта зерновая культура на этот момент подорожала еще на 1,76%.
Более того, котировки продолжают дорожать, ведь опасения относительно проблем с глобальными поставками растут. Ведь Украина – это один из главных экспортеров зерновых культур в мире. В частности, речь идет о пшенице.
Напомним, что это не впервые на рынке фиксируют достаточно существенный рост цен на зерно:
- После атаки России на порт на реке Дунай на рынке зафиксировали максимум за 5 месяцев;
- Кроме того, резкий ценовой скачок произошел после подрыва Каховской ГЭС.
Напомним, что Украина обручилась поддержкой Хорватии для дальнейшего экспорта зерна на мировых рынках. Для этого страна ЕС предложила свои порты на реке Дунай и Адриатическом море.