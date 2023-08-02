В общем, ситуация на рынке зерновых культур находится в центре внимания после решения России выйти из зерновой сделки. В то время как из-за постоянных ракетных обстрелов лишь усиливают уровень беспокойства и напряжения в этом секторе.

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Цены на зерно снова растут

Дело в том, что в ночь на 2 августа Россия ударила "Шахедами" по городу Измаил. К сожалению, их атака не прошла бесследно, поскольку зафиксировали попадание в портовую и промышленную инфраструктуру. Например, россияне разрушили один из элеваторов. Кроме того, это остановило движение иностранных судов, направлявшихся в Измайловский порт, несмотря на фактическую блокаду экспорта со стороны России в Черном море.

К теме! Согласно данным о движении коммерческих судов, десятки кораблей бросают якорь в устье Дуная. Многие зарегистрированы для прибытия в порт Измаила из Черного моря. Скорее всего, они попытаются прорвать российскую блокаду.

Рынок отреагировал почти сразу. На бирже в Чикаго фьючерсы на пшеницу подорожали примерно на 5% после последней атаки россиян. Согласно данным Bloomberg, стоимость бушеля пшеницы, на момент создания этого материала, колеблется на уровне 663,75 доллара. Эта зерновая культура на этот момент подорожала еще на 1,76%.

Более того, котировки продолжают дорожать, ведь опасения относительно проблем с глобальными поставками растут. Ведь Украина – это один из главных экспортеров зерновых культур в мире. В частности, речь идет о пшенице.

Напомним, что это не впервые на рынке фиксируют достаточно существенный рост цен на зерно: