Напомним, что Россия решила выйти из зерновой сделки, в рамках которой Украина могла вывозить свое зерно в другие страны. Главными покупателями были Китай, Испания и Египет. После этого Украина работает над новыми вариантами поставки продовольствия на мировые рынки.

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Хорватия поможет Украине экспортировать зерно

Во время переговоров Украина и Хорватия договорились об использовании портов страны ЕС на реке Дунай и в Адриатическом море. Таким образом, Украина сможет продолжать работать для того, чтобы перевозить собственное зерно.

Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью. Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь – это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Спасибо Хорватии за конструктивную помощь,

– рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, Хорватия объявила о выделении Украине 1 миллион евро на разминирование сельскохозяйственных земель Следовательно, это должно помочь украинским фермерам возобновить работу в регионах, наиболее пострадавших от российской агрессии в виде взрывоопасных приборов. Соответствующее заявление обнародовало Министерство экономики Украины.

Напомним, что из-за выхода России по зерновой инициативе цены на рынке начали довольно стремительно расти. Кроме того, стоимость этих культур росла из-за ракетного террора России. В частности, после атаки на порт на реке Дунай на рынке зафиксировали максимум за 5 месяцев. Также резкий ценовой скачок произошел после подрыва Каховской ГЭС.