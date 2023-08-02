Загалом ситуація на ринку зернових культур перебуває у центрі уваги після рішення Росії вийти із зернової угоди. Тоді як через постійні ракетні обстріли лише посилюють рівень занепокоєння та напруги у цьому секторі.
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Ціни на зерно знову зростають
Річ у тому, що у ніч на 2 серпня Росія вдарила "Шахедами" по місту Ізмаїл. На жаль, їхня атака не пройшла безслідно, оскільки зафіксували влучання у портову та промислову інфраструктуру. Для прикладу, росіяни зруйнували один з елеваторів. Крім того, це зупинило рух іноземних суден, які прямували до Ізмайлівського порту попри фактичну блокаду експорту зі сторони Росії в Чорному морі.
Ринок відреагував майже відразу. На біржі у Чикаго ф'ючерси на пшеницю подорожчали приблизно на 5% після останньої атаки росіян. Згідно з даними Bloomberg, вартість бушеля пшениці, на момент створення цього матеріалу, коливається на рівні 663,75 долара. Ця зернова культура на цю мить подорожчала ще на 1,76%.
Ба більше, котирування продовжують дорожчати, адже побоювання щодо проблем із глобальним постачанням зростають. Адже Україна – це один із головних експортерів зернових культур у світі. Зокрема, йдеться про пшеницю.
Нагадаємо, що це не вперше на ринку фіксують досить істотне зростання цін на зерно:
- Після атаки Росії на порт на річці Дунай на ринку зафіксували максимум за 5 місяців;
- Крім того, різкий ціновий стрибок стався після підриву Каховської ГЕС.
Нагадаємо, що Україна заручилася підтримкою Хорватії для подальшого експорту зерна на світові ринки. Для цього країна ЄС запропонувала свої порти на річці Дунай та в Адріатичному морі.