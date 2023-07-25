В понедельник, 24 июля, российские беспилотники атаковали дунайский порт Рени и уничтожили зерновой ангар. Это произошло через неделю после выхода агрессора по зерновому соглашению.

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Цены на зерновые культуры снова растут

В результате стоимость пшеницы взлетела до пикового значения на рынке 5 месяца и. Дело в том, что через Дунай идет критически важный маршрут для экспорта украинского зерна. Кроме Дуная, Россия систематически обстреливает Одессу. Вот как изменились цены на рынке после атаки:

Пшеница подорожала на 2,6%, достигнув максимального уровня с 21 февраля;

достигнув максимального уровня с 21 февраля; Фьючерсы на кукурузу с поставками в декабре выросли в цене 0,7%.

Напомним, что порт Рени – это одна из самых мощных речных портов в Украине. Там торговцы расширили свою деятельность после морской блокады Черного моря. Пока трудно оценить, насколько российский террор повлияет на объемы экспорта зерна через этот маршрут, однако это однозначно усилит операционные риски.

Что еще стоит знать о ситуацию на рынке зерновых культур:

После выхода России по зерновой инициативе цена разных видов зерна растет не в первый раз;

В частности, сразу после соответствующих заявлений из Кремля бушель пшениц подорожал на 3,4%;

Кукуруза выросла в цене почти на 3%.

Похожую динамику на этом рынке зафиксировали также в начале июня 2023 года. Тогда цены начали стремительно расти из-за подрыв россиянами Каховской ГЭС.