Проверьте свои кошельки – какие гривны подделывают чаще всего

В 2025 году уровень подделки гривен снизился в три раза по сравнению с 2024 годом. Так, на миллион настоящих купюр приходилось всего около 1,7 фальшивых – это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Какие гривны подрабатывают чаще всего?

Об этом свидетельствуют данные мониторинга состояния изъятия из обращения банкнот. Нацбанку. Итак, система защиты гривны остается наравне с другими ведущими валютами мира.

В первую очередь стоит отметить, что уровень подделки снизился благодаря постепенной замене старых банкнот на новые с лучшей защитой, а также активной работе правоохранителей.

В 2025 году из оборота изымали такие фальшивые купюры:

80% от общего количества – номиналом 500 гривен;

13% – номиналом 200 гривен;

только 7% – номиналами 20, 50, 100 и 1000 гривен.

Итак, чаще всего злоумышленники подрабатывают деньги старого образца (2003 – 2007 годов выпуска), прежде всего 500 гривен 2006 года.

Правда, иногда можно встретить и ненастоящие банкноты нового поколения (2014 – 2019 годов). Однако они обладают низким качеством и рассчитаны на невнимательность граждан и кассиров.



Уровень подделки гривен и евро по годам / Статистика НБУ

Банкноты современного поколения имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты, не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии "Европа" и банкнотам долларов США серии "Новая генерация",

– отметили в Нацбанке.

Что делать, если вы наткнулись на подделку?