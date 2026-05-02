Які гривні підробляють найчастіше?

Про це свідчать дані моніторингу стану вилучення з обігу банкнот Нацбанку. Отже, система захисту гривні залишається на рівні з іншими провідними валютами світу.

Насамперед варто зазначити, що рівень підроблення знизився завдяки поступовій заміні старих банкнот на нові з кращим захистом, а також активній роботі правоохоронців.

У 2025 році з обігу вилучали такі фальшиві купюри:

аж 80% від загальної кількості – номіналом 500 гривень;

13% – номіналом 200 гривень;

лише 7% – номіналами 20, 50, 100 та 1 000 гривень.

Отже, найчастіше зловмисники підробляють гроші старого зразка (2003 – 2007 років випуску), передусім 500 гривень 2006 року.

Щоправда, іноді можна натрапити й на несправжні банкноти нового покоління (2014 – 2019 років). Проте вони мають низьку якість та розраховані на неуважність громадян і касирів.



Рівень підроблення гривень та євро по роках / Статистика НБУ

Банкноти сучасного покоління мають удосконалений дизайн і посилену систему захисту, тож не поступаються за дизайном і захистом банкнотам євро серії "Європа" та банкнотам доларів США серії "Нова генерація",

– наголосили в Нацбанку.

