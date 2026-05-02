Какие гривны подрабатывают чаще всего?
Об этом свидетельствуют данные мониторинга состояния изъятия из обращения банкнот. Нацбанку. Итак, система защиты гривны остается наравне с другими ведущими валютами мира.
В первую очередь стоит отметить, что уровень подделки снизился благодаря постепенной замене старых банкнот на новые с лучшей защитой, а также активной работе правоохранителей.
В 2025 году из оборота изымали такие фальшивые купюры:
- 80% от общего количества – номиналом 500 гривен;
- 13% – номиналом 200 гривен;
- только 7% – номиналами 20, 50, 100 и 1000 гривен.
Итак, чаще всего злоумышленники подрабатывают деньги старого образца (2003 – 2007 годов выпуска), прежде всего 500 гривен 2006 года.
Правда, иногда можно встретить и ненастоящие банкноты нового поколения (2014 – 2019 годов). Однако они обладают низким качеством и рассчитаны на невнимательность граждан и кассиров.
Уровень подделки гривен и евро по годам / Статистика НБУ
Банкноты современного поколения имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты, не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии "Европа" и банкнотам долларов США серии "Новая генерация",
– отметили в Нацбанке.
Что делать, если вы наткнулись на подделку?
Важнейшее правило – не пытаться рассчитаться фальшивой банкнотой, ведь попытки избавиться от нее таким образом могут расцениваться как преступление (статья 199 УКУ).
В случае возникновения сомнений в Нацбанке советуют передавать купюры в банки для дальнейшей проверки. Такие исследования проводят бесплатно, а в случае подтверждения подлинности клиенту возмещают соответствующую сумму.
Напомним, российские военные с помощью БпЛА разбросали ложные деньги в Сумской и Черниговской областях. На бумажках враг разместил призывы к коллаборационизму.