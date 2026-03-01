Как распознать фальшивые доллары?

Более того, сознательное использование фальшивых купюр является нарушением закона, поэтому знание ключевых символов на валюте защищает и кошелек, и владельца. Об этом рассказали в Федеральной резервной системе США.

Информация об особенностях дизайна опубликована на сайте образовательной программы ведомства. Прежде всего о подлинности новой 100-долларовой купюры (в обращении с 2013 года) свидетельствуют следующие 5 признаков.

Шаг №1 – Защитная нить (A)

Поднесите банкноту к свету, чтобы увидеть вертикальную встроенную нить, проходящую слева от портрета. На ней поочередно нанесены буквы USA и цифру 100. Элемент видно с обеих сторон, а под ультрафиолетовым светом он светится розовым цветом.

Шаг №2 – Защитная 3D-лента (B)

Наклоняйте банкноту вперед и назад, фокусируя взгляд на синей ленте – колокольчики должны меняться на цифры 100 во время движения, поскольку элементы будут двигаться из стороны в сторону. Если же наклонять купюру наоборот, символы будут перемещаться вверх и вниз.

Важно, чтобы лента была вплетена в бумагу, а не напечатана на ней.

Как выглядят настоящие новые 100 долларов США / Фото ФРС

Шаг №3 – Колокольчик в чернильнице (C)

Наклоните банкноту, чтобы увидеть, как колокольчик в чернильнице меняет цвет с медного на зеленый, создавая эффект появления и исчезновения.

Шаг №4 – Водяной знак (D)

Поднесите купюру к свету и найдите малозаметное изображение Бенджамина Франклина в пустом месте справа от портрета. Водяной знак виден с обеих сторон.

Шаг №5 – Чернила, меняющие цвет (E)

Наклоните банкноту, чтобы увидеть, как цифра 100 в правом нижнем углу на аверсе меняет цвет с медного на зеленый.

Интересно! Иногда на купюрах замечают странные отметки в виде штампов разных цветов. Обменники могут отказываться брать такие деньги, но это не свидетельствует о браке или подделке. В некоторых иностранных банках именно так подтверждают подлинность купюры.

Что еще стоит знать о наличных деньгах?