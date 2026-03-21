Где чаще всего можно получить фальшивку?

Подделки денег активно распространяют там, где контроль минимальный, а поток наличности большой, рассказывает 24 Канал.

Чаще всего мошенники сбывают поддельные деньги в таких местах:

Рынки, базары, ярмарки – из-за большого потока наличности и поспешности продавцов купюры не всегда проверяют;

Киоски и МАФы – из-за отсутствия специальных устройств проверка банкнот формальная;

Покупка "с рук" – объявления в интернете, продажа техники, одежды, автомобилей из рук в руки;

Неофициальный обмен валюты – обмен у частных лиц или "валютчиков" вне банков;

Ночные заведения, кафе и клубы – свет приглушенный, а персонал часто меняется, поэтому контроль денег может быть поверхностным.

Как определить фальшивку?

Фальшивки часто отличаются по цвету, также на них отсутствуют водяные знаки, рельефная печать и защитная лента, пишет "Минфин".

Что проверить подлинность банкноты, необходимо сделать несколько простых шагов:

Посмотреть на купюру против света. Настоящая покажет многоцветный портрет, который повторяет изображение на лицевой стороне.

Проверить рельеф. Надписи и отдельные знаки на настоящих деньгах ощутимы на ощупь.

Обратить внимание на скрытое изображение номинала в верхнем углу купюры.

Проверить сквозной элемент – рисунок, который с обеих сторон должен состоять в единое целое без смещений.

Обратить внимание на оптически-переменную краску. Например, на купюре 500 гривен 2015 года напечатана книжка, меняющая цвет при разных углах обзора.

Найти защитную полимерную ленту темно-серого цвета с микротекстами и надписями номинала.

Если какого-либо из этих элементов нет, это может быть признаком того, что вы получили поддельную купюру.

Важно! По статистике НБУ, чаще всего подделывают банкноты гривны старого образца. Например, в 2024 году из обращения изъяли больше всего банкноты двух номиналов – 500 гривен (78% от общего количества изъятых подделок) и 200 гривен (18%).

Что делать с поддельными деньгами?

Самое важное правило при получении поддельной гривны – не пытаться ею расплатиться. Попытка избавиться от фальшивки может расцениваться как уголовное преступление, за которое грозит реальный срок.

Поэтому нужно действовать шаг за шагом:

Сохранять спокойствие. Если заметили подделку в магазине, требуйте ее заменить. Если продавец настаивает, что деньги настоящие, но вы видите другое, тогда вызывайте полицию. Не уничтожать купюру. Фальшивка является вещественным доказательством. Поэтому ее нужно положить в отдельный конверт, чтобы сохранить отпечатки пальцев злоумышленника. Обратиться в банк или полицию. Работники банка изымут подозрительную банкноту на экспертизу в НБУ. Если она окажется фальшивой, ее передадут правоохранителям. Вспомнить детали для полиции. Необходимо рассказать, где и когда получили поддельные деньги. Это поможет следствию найти мошенника.

В Украине использование или сбыт фальшивок наказывается штрафами, ограничением или лишением свободы от 3 до 12 лет с конфискацией имущества. Даже если она попала в руки человека случайно, передача банкноты дальше будет считаться преступлением.

Заметьте! Если человек сдает фальшивые деньги банк, ее стоимость не возмещается.

