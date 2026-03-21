Где чаще всего можно получить фальшивку?
Подделки денег активно распространяют там, где контроль минимальный, а поток наличности большой, рассказывает 24 Канал.
Чаще всего мошенники сбывают поддельные деньги в таких местах:
Рынки, базары, ярмарки – из-за большого потока наличности и поспешности продавцов купюры не всегда проверяют;
Киоски и МАФы – из-за отсутствия специальных устройств проверка банкнот формальная;
Покупка "с рук" – объявления в интернете, продажа техники, одежды, автомобилей из рук в руки;
Неофициальный обмен валюты – обмен у частных лиц или "валютчиков" вне банков;
Ночные заведения, кафе и клубы – свет приглушенный, а персонал часто меняется, поэтому контроль денег может быть поверхностным.
Как определить фальшивку?
Фальшивки часто отличаются по цвету, также на них отсутствуют водяные знаки, рельефная печать и защитная лента, пишет "Минфин".
Что проверить подлинность банкноты, необходимо сделать несколько простых шагов:
Посмотреть на купюру против света. Настоящая покажет многоцветный портрет, который повторяет изображение на лицевой стороне.
Проверить рельеф. Надписи и отдельные знаки на настоящих деньгах ощутимы на ощупь.
Обратить внимание на скрытое изображение номинала в верхнем углу купюры.
Проверить сквозной элемент – рисунок, который с обеих сторон должен состоять в единое целое без смещений.
Обратить внимание на оптически-переменную краску. Например, на купюре 500 гривен 2015 года напечатана книжка, меняющая цвет при разных углах обзора.
Найти защитную полимерную ленту темно-серого цвета с микротекстами и надписями номинала.
Если какого-либо из этих элементов нет, это может быть признаком того, что вы получили поддельную купюру.
Важно! По статистике НБУ, чаще всего подделывают банкноты гривны старого образца. Например, в 2024 году из обращения изъяли больше всего банкноты двух номиналов – 500 гривен (78% от общего количества изъятых подделок) и 200 гривен (18%).
Что делать с поддельными деньгами?
Самое важное правило при получении поддельной гривны – не пытаться ею расплатиться. Попытка избавиться от фальшивки может расцениваться как уголовное преступление, за которое грозит реальный срок.
Поэтому нужно действовать шаг за шагом:
Сохранять спокойствие. Если заметили подделку в магазине, требуйте ее заменить. Если продавец настаивает, что деньги настоящие, но вы видите другое, тогда вызывайте полицию.
Не уничтожать купюру. Фальшивка является вещественным доказательством. Поэтому ее нужно положить в отдельный конверт, чтобы сохранить отпечатки пальцев злоумышленника.
Обратиться в банк или полицию. Работники банка изымут подозрительную банкноту на экспертизу в НБУ. Если она окажется фальшивой, ее передадут правоохранителям.
Вспомнить детали для полиции. Необходимо рассказать, где и когда получили поддельные деньги. Это поможет следствию найти мошенника.
В Украине использование или сбыт фальшивок наказывается штрафами, ограничением или лишением свободы от 3 до 12 лет с конфискацией имущества. Даже если она попала в руки человека случайно, передача банкноты дальше будет считаться преступлением.
Заметьте! Если человек сдает фальшивые деньги банк, ее стоимость не возмещается.
Какие новые банкноты вводит НБУ?
НБУ готовится продолжить обновление наличного обращения – в 2026 году планируют выпустить модернизированную банкноту номиналом 100 гривен. Она станет частью серии измененных купюр с обновленным дизайном.
Еще в августе 2024 года регулятор начал постепенное введение модифицированных банкнот. Их ключевое отличие – известный лозунг "Слава Украине! Героям слава!" на купюрах. Сначала в обращение запустили обновленные 50, 500 и 1000 гривен, а впоследствии к ним добавили и банкноты номиналом 20 гривен.
В этом году процесс продолжился. С 25 февраля в рамках планового выпуска появились обновленные 200 гривен с той же надписью.