Что означают символы на гривнах?

На купюрах есть не только привычные портреты и элементы защиты, но и немало символов со своим смыслом. Детали рассказывает 24 Канал.

Основной рисунок лицевой и обратной стороны – это портреты известных деятелей и изображения зданий, сообщает Нацбанк.

1 000 гривен – Владимир Вернадский и Президиум Национальной академии наук Украины, первым президентом которой он был.

500 гривен – философ, поэт, писатель, просветитель, педагог и музыкант Григорий Сковорода и Киево-Могилянская академия.

200 гривен – писательница, переводчица и культурный деятель Леся Украинка и Въездная башня Луцкого замка.

100 гривен – поэт, художник и мыслитель Тарас Шевченко и Киевский национальный университет его имени.

50 гривен – общественно-политический деятель Михаил Грушевский и дом Украинской Центральной Рады, председателем которой он был.

20 гривен – писатель, критик, переводчик, журналист, социолог, этнограф, историк и философ Иван Франко и Львовский оперный театр.

Какие символические элементы есть на гривнах?

Однако на украинских банкнотах есть немало менее заметных деталей, которые легко пропустить. Это различные надписи, символические орнаменты и мелкие изображения, имеющие не только защитную функцию. Именно эти элементы часто рассказывают больше о заложенных в дизайн идеях.

Например, позади театра на 20 гривнах виднеется скульптура женщины, которая украшает фасад здания. Пальмовая ветвь над ее головой – это символ награды людям, которые посвятили себя искусству.



Обратная сторона купюры 20 гривен / Фото Нацбанка

А вот позади Михаила Грушевского на 50 гривнах можно заметить интересное изображение с казаком, которое отсылает нас к многотомной "Истории Украины-Руси", автором которой был председатель Центральной Рады.



Лицевая сторона купюры 50 гривен / Фото Нацбанка

Интересно, что на 100 гривнах размещен созданный в 1840 – 1841 годах автопортрет молодого Тараса Шевченко. Более того, именно на художественное наследие великого украинца намекает нам SPARK-элемент.

Это изображение палитры, которое имеет кинематический эффект – при изменении угла наклона купюры можно увидеть постепенные переходы от золотистого цвета к зеленому.



Лицевая сторона купюры 100 гривен / Фото Нацбанка

Однако мало кто знает, что фонтан позади портрета на 500 гривнах воспроизводит одну из главных философских идей Григория Сковороды – "неравного равенства". Мыслитель считал, что Бог подобен фонтану, который наполняет различные сосуды по их вместимости.

И хотя люди отличаются способностями и возможностями, каждый может полностью реализоваться в собственной мере. Это в видео рассказал председатель Института национальной памяти Александр Алферов.



Лицевая сторона купюры 500 гривен / Фото Нацбанка

Напомним, недавно Нацбанк ввел в наличное обращение модифицированные 200 гривен. В правой верхней части на оборотной стороне разместили патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям Слава!"