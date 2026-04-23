Доллар достигает нового максимума: все из-за противостояния США и Ирана

Сейчас доллар находится возле полутора недельного максимума. Валюта "держится" из-за противостояния между США и Ираном, которое продолжается сейчас.

Почему доллар растет?

Доллар растет, в частности, из-за того, что прогресс в переговорах между США и Ираном отсутствует, сообщает Reuters.

Читайте также "Порадует" ли валюта украинцев после новых рекордов: официальный курс на 23 апреля

К тому же вчера Иран захватил 2 судна в Ормузском проливе, что еще больше обострило напряженность, сообщает Reuters. Заметим, это произошло после того, как Трамп объявил о продлении перемирия с Тегераном. Интересно, что это заявление было одностороннее. То есть, оно не было подтверждено другими сторонами: Ираном и Израилем.

Обе стороны (США и Иран – 24 Канал) остаются разделенными относительно прекращения огня, блокады, ядерных вопросов и контроля над проливом, оставляя стратегический водный путь фактически закрытым и вызывая энергетический шок, что наносит удар по экономикам всего мира,

– говорится в сообщении.

Курс под влиянием этих событий изменился так:

евро достиг – 1,1712 доллара США (эта валюта продемонстрировала падение);

фунт стерлинга – 1,3497 доллара США;

австралийский доллар – 0,7165 доллара США;

новозеландский доллар – 0,59045 доллара США.

Интересно! Доллар США относительно иены упал на 0,02%. Он достиг – 159,48 иены.

Доллар получил выгоду в марте от спроса на безопасные гавани во время начала войны, но перспектива мирного соглашения и прекращения огня в начале этого месяца вызвала рост риска, и доллар отказался от большинства своих прибылей,

– указывает издание.

Индекс доллара США, измеряющий валюту относительно корзины из 6 основных аналогов, также претерпел изменения. Он достиг – 98,644. В течение недели этот индекс вырос на 0,4%.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?