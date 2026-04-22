Что происходит с акциями сейчас?

Сейчас трейдеры также сосредоточены на широком перечне корпоративных отчетов, сообщает Bloomberg.

Заметим, цена нефти Brent ненадолго поднялась выше 100 долларов за баррель. Этому способствовал срыв переговоров в Исламабаде. Дело в том, что обе стороны не явились.

Сейчас же Brent находится на более низком уровне. Стоимость барреля составляет – 99,83 доллара, сообщает издание Trading Economics.

Общая ситуация на рынке, несмотря на рост нефтяных цен, выглядит так:

  • контракты на S&P 500 выросли на 0,7%;
  • доходность 10-летних облигаций снизилась на три базисных пункта, она достигла – 4,26%;
  • доллар упал на 0,1%;
  • фьючерсы на Nasdaq 100 повысились на 0,9%.

Важно! На рынок сейчас также ощутимо влияет развитие ИИ.

Сезон отчетности начался мощно: 82% из 71 компании S&P 500, которые сейчас сообщили о превышении ожиданий, согласно данным, собранными Bloomberg Intelligence. Инвесторы, в частности, вознаграждают компании, связанные с торговлей искусственным интеллектом, поскольку высокий спрос вызывает новый оптимизм по внедрению этой капиталоемкой технологии,
– указывает издание.

Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?

  • Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Иран назвал действия Трампа (объявление о продлении режима прекращения огня) "хитрым ходом", который на самом деле не сделан для достижения мира.

  • Ормузский пролив остается закрытым. Эта ситуация ощутимо влияет на нефтяной рынок. Более того, стало известно об атаках Ирана на несколько контейнеровозов. Эти события указывают на возможную эскалацию конфликта.

  • Именно сегодня должно было закончиться двухнедельное перемирие между Ираном и США. Трамп объявил о его продлении. Интересно, что еще несколько дней назад американский президент утверждал, что с Ираном пока не будет заключаться мирное соглашение.