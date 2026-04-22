Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 22 апреля торгуется по 44,11 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 21 апреля. Официальный курс евро составляет 51,91 гривны, следовательно его цена выросла еще на 2 копейки, сообщает Нацбанк.
А вот 23 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 43,88 гривны (-23 копейки);
- евро – 51,49 гривны (-42 копейки).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 22 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны, а продажа – по 44,25 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,88, а продажа – по 43,92 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,38 гривны, а продажа – по 43,90 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 22 апреля был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 51,40 гривны, а продажа – по 52,15 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,60 гривны, а продажа – по 51,83 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,22 гривны, а продажа – по 51,97 гривны.