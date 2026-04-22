Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 22 апреля торгуется по 44,11 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 21 апреля. Официальный курс евро составляет 51,91 гривны, следовательно его цена выросла еще на 2 копейки, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Доллар или евро – что подорожает в Украине, если война в Иране обострится

А вот 23 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,88 гривны (-23 копейки);

евро – 51,49 гривны (-42 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 22 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,70 гривны , а продажа – по 44,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,88 , а продажа – по 43,92 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,38 гривны, а продажа – по 43,90 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 22 апреля был таким: